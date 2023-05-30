陸美貿易戰、科技衝突不斷升級，外界擔憂造成兩敗俱傷，但根據英媒報導，陸美貿易戰將對英國造成最大的傷害，呼籲英國必須採取補貼政策。

根據泰晤士報報導，一份英國政府內部文件顯示，陸美兩國對自家企業補貼，將對英國經濟造成嚴重衝擊，在拜登總統去年宣布3690億美元的綠色技術補貼後，呼籲英國也必須對經濟採取干預政策，包括仿效陸美補貼人工智慧和量子計算產業。

此外，《降低通膨法案》也表明美國決心捍衛關鍵行業。分析指出，如果陸美爆發全面性的補貼戰，英國經濟遭受的傷害將超過美國、歐盟以及大陸。

該文件提到，英國只是主要貿易集團之外的中等規模經濟體，不具備與世界超級大國相同的財政能力或經濟實力，因此，英國不能像美國、歐盟或大陸那樣採取積極的產業政策。

反之，英國應該在經濟的某些部分建立相對優勢，像是花費數十億英鎊來支持對國家安全至關重要的產業，包括AI和量子計算等。

報導以半導體行業為例，英國企業40%的晶片依賴大陸，而美國的出口管制將迫使英國企業離開大陸供應鏈，若英國從頭打造半導體產業，需要達數百億英鎊的政府支持。