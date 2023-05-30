台灣目前進入新冠、流感、腸病毒流行期，第一線小兒科醫師林智葳近日發現，無論大人、小孩高燒兩天，是中「A型流感」的機率提高不少，「病毒很兇的，大家小心」。

林智葳29日在臉書發文，最近在診間發現，無論大人小孩，高燒兩天是得A型流感的中獎機率提高不少。並回憶起他第一次得流感時的痛苦過程，那是他當住院醫師的某天清晨，起床準備值急診班，一雙小腿痠痛到以為昨天深蹲破個人紀錄的那種痠，高燒到有些無法正常思考，「從停車位走到上班的醫院原本只需要3分鐘，我半跛腳地走了20分鐘」。

林智葳表示，那一次之後他深刻地認識流感這支病毒，流感疫苗也從以前在想要打不打，變成每年主動去問何時可以施打，「病毒很兇的，大家小心」。

文PO出後，兒科醫師黃士倫也留言，最近A型流感的病人真的好多，林智葳回應他「真的，跟腸病毒、人類間質肺炎病毒（hMPV）、新冠一起來。」