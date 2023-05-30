北市一名許姓女子因前男友關係，與吳姓女子互有嫌隙，2021年6月間，許女向友人劉男借用臉書帳號，謊稱要參加「JKF網站票選活動」，實際上卻是用劉男帳號到吳女臉書留言「法院認證的前科犯」、「找老頭做黑的」、「失婚老女人」等語，事後還否認犯罪，誆稱是吳女是為訛詐賠償金而自導自演；法官依犯散布文字誹謗罪，判處許女拘役40日，又依犯行使偽造準私文書罪，判處有期徒刑2月，緩刑2年，均得易科罰金。

據判決書指出，許女因其前男友關係而與吳女素有嫌隙。2021年6月間，許女向友人劉男表示其有意參加「JKF網站票選活動」，須使用他人臉書帳號逐日投票支持，劉男同意出借臉書帳號，怎料許女卻於同年月27日，登入劉男帳號並撰寫內容為「妳不是內湖地方法院認證的前科犯嗎。妳都找老頭做黑的。至今都沒有男人敢娶妳，因為妳實際都在做黑的不是嗎。失婚老女人了」之留言，以此方式指述吳女從事伴遊賣淫工作而素行不佳等不實內容。

法庭審理時，吳女證述，她發現劉男在其臉書發表文章後，她就用Messenger傳訊息問他「我跟你不認識，你為何要罵我」，結果對方立刻封鎖她。

而劉男出庭時證稱，吳女質問自己為什麼要罵她，他有先去查留言紀錄，可是沒有找到，因此詢問許女，對方卻說「吳女是一個慣犯、詐騙的人，並要我不要理她」；而許女雖否認犯行，但警方追查IP位址確定為許女所為。

法官審酌許女與吳女素不相識，僅因其前男友關係而有嫌隙，竟不思克制情緒及理性溝通，借用劉男臉書帳號後，在吳女個人臉書發表留言，貶損吳女名譽，所為實屬不該；且於犯罪後猶飾詞否認犯罪，仍暗指吳女是為訛詐賠償金而自導自演，未見真切之悔意，迄今也未與對方達成和解，亦未獲得吳女原諒；法官依犯散布文字誹謗罪，判處拘役40日，得易科罰金。

至於偽造文書之部分，法官審考量許女犯後坦承犯行，已見悔意，且與劉男達成調解，並已賠償完畢，法官依犯行使偽造準私文書罪，判處許女有期徒刑2月，緩刑2年，得易科罰金。