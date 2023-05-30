本次小米再度入選《2023年全球前50大最具創新力企業》，是對小米以創新為本，投入大規模資金和人才，轉化為成果的認可。於今年的第一季中，小米研發費用同比成長17.7%，達到人民幣41億元，預計2023年的研發總投入將超過人民幣200億元。截至2023年3月31日，研發人員人數達到約16,500人，占小米員工總數的50%以上。截至2023年3月31日，小米在研發領域中的投入，已在全球獲得超過32,000項專利。

全球瘋AI，小米集團也宣布，4月已經正式成立AI Lab Foundation Model團隊，AI相關員工1200餘人，小米將繼續拓展與人工智慧相關的用戶場景，以最大限度推進技術進步。

調研機構Canalys數據指出，2022全年智慧型手機出貨量下降了11%，低於12億支，小米在全球市佔率13%，排名第三，位居蘋果與三星之後，但在大陸品牌業者中銷售居領先。