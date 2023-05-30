瑪娃颱風來襲，中央氣象局昨晚發布海上颱風警報，花蓮縣政府也發布禁（限）制公告，海巡署東部分署第一二岸巡隊已在列為管制區域的海岸及港口拉設封鎖線，如擅闖且經勸導不願離去者，將依《災害防救法》最高處25萬元以下罰鍰。
第一二岸巡隊表示，中央氣象局昨晚8時30發布海上颱風警報，同時花蓮縣政府考量颱風外圍環流導致海象變幻莫測，將縣境內海岸及港口列為管制區域，因此隊員將針對轄內遊憩熱點如崇德海灘、七星潭、太平洋公園及石梯坪等區域，加強勸離岸際的觀浪民眾切勿靠近海邊及跨越封鎖線。
由於花蓮地區海邊受颱風外圍環流影響，陸續出現強陣風及長浪，第一二岸巡隊避免遊客因遊憩、戲水或觀浪不慎遭浪吞噬等意外發生，已陸續對沿岸禁（限）制公告區域拉設封鎖線。
第一二岸巡隊表示，發布禁（限）制公告期間，若民眾擅闖管制區域經勸導不離去者，可依違反《災害防救法》處5萬元以上25萬元以下罰鍰，呼籲民眾颱風期間避免外出到海邊觀浪，在家做好防颱措施，切勿與生命安全跟荷包過不去。
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