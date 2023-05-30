廠房整個陷入火海，大火烈焰沖天。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

消防人員一早仍在現場處理殘火。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市安定區嘉同里一處五金工廠，30日凌晨突竄火舌，所幸無人受困，台南市消防局獲報後，派遣38車、警消和義消共113人到場灌救，由於火勢極大，消防人員花了約3小時才撲滅。

該工廠為1層樓的挑高鐵皮建物，今天凌晨3點多突然竄出火煙，保全發現後趕緊報警，消防局據報派出多個分隊前往，整間廠房已陷入火海，隨即增派梯次支援，約在今天清晨5點多控制火勢。

消防人員初估燃燒面積約350平方公尺，現場沒有人受傷，確切起火原因，有待火調人員釐清。