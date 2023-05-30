台南五金工廠陷火海 延燒3小時「廠房剩骨架」 09:002023/05/30 中時 張毓翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市安定區嘉同里一處五金工廠，30日凌晨突竄火舌。（讀者提供／張毓翎台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 廠房整個陷入火海，大火烈焰沖天。（讀者提供／張毓翎台南傳真） 消防人員一早仍在現場處理殘火。（讀者提供／張毓翎台南傳真） 台南市安定區嘉同里一處五金工廠，30日凌晨突竄火舌，所幸無人受困，台南市消防局獲報後，派遣38車、警消和義消共113人到場灌救，由於火勢極大，消防人員花了約3小時才撲滅。 該工廠為1層樓的挑高鐵皮建物，今天凌晨3點多突然竄出火煙，保全發現後趕緊報警，消防局據報派出多個分隊前往，整間廠房已陷入火海，隨即增派梯次支援，約在今天清晨5點多控制火勢。 消防人員初估燃燒面積約350平方公尺，現場沒有人受傷，確切起火原因，有待火調人員釐清。 #台南 #安定 #五金工廠大火 #暗夜大火 #廠房 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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