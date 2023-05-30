國民黨總統候選人侯友宜昨（29）日表態「核能也是選項」，此外，有民調指出，在藍、綠、白三位總統候選人中，侯在治理、治安、反詐騙，以及維持台海和平等能力上，最獲民眾的肯定。對此，文化大學廣告學系教授兼系主任鈕則勳認為，侯友宜對核能的表態「是直球對決的絕妙操作」，他並分析了侯的能力最獲肯定的原因。

跟據《ETtoday》公布的民調顯示，在支持度方面，侯友宜、副總統兼民進黨黨主席賴清德，以及民眾黨主席柯文哲，三人的民調分別為：27.7%、36.4%、23.1%。然而，侯友宜在治理、治安、反詐騙、維持台海和平的能力上，在三位總統候選人中最獲民眾肯定。

鈕則勳昨在臉書發文指出，賴清德的「緊急時啟用停用的核能機組」論述，給人賴似乎未必完全排除核能的感覺，但民進黨卻稱非核立場未變，民眾當然會因此被搞得一頭霧水，與侯友宜的政策相比，當然不如他的般清晰。

鈕則勳分析，民調也顯示民眾比較相信侯友宜能在治安及反詐騙上有效施力，原因既清楚也簡單，這是因為警政治安是侯友宜的專業，相對於賴清德與民眾黨主席柯文哲，侯有領先優勢。同時，28.3%的民眾相信侯友宜能維持台海和平，為三位總統候選人中最高，除了因國民黨相對於民進黨，比較有處理兩岸關係的能力，賴清德的台獨屬性也可能會增加兩岸風險。