新竹市政府則指前市長林智堅引用資料來源是建築師個人簡報，絕非市府簡報。請林智堅和曾資程更正錯誤資訊。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市議會重大工程品質監督小組29日下午會同市府及廠商至永恆之丘考察，現場由廠商報告。（翻攝曾資程臉書／陳育賢新竹傳真）

新竹市議會重大工程品質監督小組29日下午會同市府及廠商至永恆之丘考察，現場由廠商報告，其中內容指媒體報導嚴重積水，實是單日特殊氣候，遭民進黨市議員曾資程等直乎是市府打臉民眾黨，前市長林智堅也說「非常詫異」；市府則駁斥表示，其是廠商簡報，非市府簡報，勿顛倒是非。

曾資程昨天晚間在臉書指出，民眾黨臉書在5月16日發文提及「針對永恆之丘，逢雨必淹」，以及不堪檢驗的工程瑕疵，民眾黨立法院黨團與新竹市議員向監察院檢舉，要求監察院啟動調查，將前市府的行政疏失攤在陽光下供全民檢視。

高市府5月29日簡報資料針對新聞報導回應，依據112年5月8日某媒體報導文所刊登嚴重積水之狀況，「實際屬於單日特殊氣候狀況」，並非常態。

經查大雨應為112年4月19日及20日兩日，依氣象局新竹市東區觀測站之資料顯示112年4月19日當日之最大陣風為17.1(M／S)與輕度颱風等級17.2-20.7(M／S)相當，故當日之風雨情形並非屬一般氣候降雨等級，瞬間雨量及風速過大，而產生雨水飄濺及積水問題，並非媒體所述。

前市長林智堅昨天深夜也在臉書表示，曾資程的臉書文章揭露，新竹市議會重大工程品質監督小組視察永恆之丘，由市府祕書長率市府團隊進行工程說明，看到市府提供的簡報內容，真的非常詫異。

1個多月來，市長高虹安指證歷歷，永恆之丘「嚴重積水」，民眾茶餘飯後說，先人骨灰罈會泡在水裡，但市府公布的簡報內容，完完全全證明，根本不是這麼一回事。

林智堅說，令人惋惜的是現在市府對外的發言，失去了公信力，就像田中央建築事務所設計的關埔小學，持續被攻擊說是大祕寶、是人謀不臧，就像林友寒以及林彥穎兩位建築師操刀的永恆之丘，被外人誤以為是不合格的設計；這些龐大的輿論壓力，讓這些優秀的建築師、優良營造廠商對於公共工程蒙上一層陰影，也讓城市建設停下腳步，最後受害最深的是新竹市民。

市府則是緊急發出新聞稿嚴重駁斥，指永恆之丘遇大風雨積水噴濺是客觀事實，市府呼籲前市長林智堅及議員曾資程切勿顛倒是非、造謠抹黑解決問題的新市府。

市府指出，議會重大工程品質監督小組會勘，簡報為建築師自行製作並非市府提供，建築師是針對先前報章報導進行回應。

市府嚴正譴責林智堅與曾資程指鹿為馬，竟把施工廠商建築師之簡報當成市府的簡報，刻意散播假新聞，利用認知作戰抹黑正在解決問題的市府團隊，同時也提供「正確」版本的廠商簡報，證明與市府無關。

永恆之丘遇雨會進水、積水，是客觀事實，市府已透過新聞稿、照片、影片，甚至殯葬所工作人員的說法證實這一客觀事實，並提出短中長期的改善方案，然而製造問題的前執政黨與前市長不思反省，一昧推諉卸責，顛倒是非，愧對市民託付。

市府嚴正譴責，特別是曾資程身為民意代表，卻在耗費超過5億公帑的公共建築發生問題時，不思為市民發聲，護航所屬政黨，成為「黨意議員」、「造謠議員」，實愧對市民託付。

市府強調，不會被顛倒是非的謠言打倒，會持續進行永恆之丘改善，為提供先人舒適寧靜的永生園區，拚盡全力。

而曾資程今天凌晨則再發文指視察永恆之丘，是由市府祕書長率領工務處長、民政處長還有設計監造單位、承造廠商向議會做正式的簡報，簡報者不代表市政府代表誰？並po出有屬名新竹市政府簡報封面，引爆此次廠商簡報是否代表市府的論戰。