這家全球市值最高的上市晶片公司表示，這個採用雲端技術的系統將耗資數億美元，部分在2023年底前就啟用。

輝達資深副總裁Gilad Shainer表示，輝達與以色列800家新創公司以及數萬名軟體工程師合作開發。這個名為「Israel-1」的系統將提供高達8 exaFLOPS的AI運算效能，使其成為世界上最快的AI超級電腦之一。

一個exaFLOPS（每秒浮點運算次數，FLOPS字尾的S代表秒，而非複數）能每秒執行1 quintillion、即1,000,000,000,000,000,000 次運算。

Shainer表示，AI是我們有生之年最重要的技術，而開發AI和生成式AI應用程式就需要大型的圖形處理器（GPU）。如今生成式AI無所不在，你必須能在大型資料集（Datasets）上進行訓練。

他並表示在以色列的公司將能夠使用他們現在還沒有的超級電腦，這是一個大型系統，讓他們能夠將訓練速度加快許多，也能讓他們去構建框架和解決方案以處理更複雜的問題。

這個AI超級電腦由前Mellanox團隊負責開發。輝達在2019年以近70億美元出價擊退英特爾，搶下了收購以色列晶片設計公司Mellanox Technologies的交易。

上周輝達宣布已經與英國布里斯托爾大學（University of Bristol）合作，將使用輝達的新晶片打造一部新的超級電腦。這款新晶片將直接迎戰英特爾和超微的處理器。

輝達是全球最大的GPU製造商。GPU可用於加速AI工作，因此需求量很大。例如OpenAI爆紅的聊天機器人ChatGPT即採用數千個輝達GPU。但輝達的GPU通常需搭配所謂的中央處理器（CPU），數十年來CPU市場一直都由英特爾和超微主導。今年輝達已經開始出貨自家名為「Grace」的CPU晶片，採用的是軟銀旗下安謀（Arm Ltd.）的技術。