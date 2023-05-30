23歲南韓啦啦隊女神自李多慧加盟中職「樂天女孩」後，每次登場應援總吸引上千球迷進場，只為一睹女神風采，而她上周應援時大跳她的爆紅性感神曲「狗O硬」（Kokain），重現「性感多慧搖」，引起粉絲暴動，不過近期有網友在抖音上發出李多慧先前卸妝露出素顏的影片，讓大陸網友看到直呼：「感覺不是同一個人！」

近期抖音上有名網友挖出李多慧曾拍片示範卸妝過程的影片，李多慧穿著睡衣，先是綁起丸子頭，再拿起卸妝棉大方在鏡頭前卸妝，接著一邊刷牙一邊扭腰擺臀熱舞，最後在塗上卸妝乳液，將臉上妝容徹底卸乾淨，最後用毛巾將臉擦乾，可見全素顏的她皮膚狀態超好，光滑不暗沉，即使沒化妝氣色仍不錯，臉蛋保養得相當好。

不過畫面曝光後，大陸網友卻紛紛留言直呼「不是只是差距大」、「要相信財閥的眼光」、「如果這個是李多慧和其他的看著相差好大，感覺都不是一個人了」、「確定是她嗎？」、「素顏醜」、「不是只是差距大」，意外引發討論。

李多慧卸妝後皮膚狀態依舊相當好。(圖／擷取自抖音)

事實上，之前就有網友在Dcard發文「最夯啦啦隊女神李多慧有無整形」，並曬出多張過去與現在的照片做比較，而經對比後，該網友表示，李多慧從小就美，唯一的差別就是妝感不同及臉頰稍微有肉，此外，就是照片濾鏡改變，但仍不忘強調：「自然美女就是讚，支持」。