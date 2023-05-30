網紅劉芒過去因一支拜月老的影片在Youtube界走紅，其個人頻道有近70萬粉絲訂閱量，過去她常以兩性關係議題、心靈雞湯等主題吸引不少粉絲追捧，近日卻被合作過的攝影師和廠商爆料私下難搞、愛遲到等面目，使她人設翻車，而劉芒第一時間發文道歉後，至今沒再更新，今(30日)週刊報導，這波負面新聞對劉芒影響不少，知情人透露她目前手上談好的、正在談的案子幾乎都飛了，損失初估1千萬元。

劉芒去年生日才開心宣布被異地戀交往多年的男友求婚成功，即將成為準人妻的她，最近卻先被合作的攝影師在限時動態爆料難搞、要求多，未料之後接二連三出現合作過的廠商爆料是只想合作一次的黑名單，原因除了難搞外，還批評她不守時、「拍得不好被不讀不回，就沒給錢了」，更有人吐苦水表示：「真的欺負小品牌」。

對此，劉芒第一時間曬黑底文道歉，表示已經第一時間向攝影師道歉，也檢討自己的行為，「包含其他投稿一起合作過的工作人員，我也願意一一聯繫上，為我的疏忽至上深深的歉意」，但也有網友不領情，認為她把錯推給工作室，而該名攝影師表示，之所以公開講這件事是發現曾因對方行為受苦受難的不只他一人，「我只是想當吹哨人」，原不原諒劉芒已經不重要。

而今據《鏡週刊》報導，劉芒的爭議過去除了疑似盜用女神卡卡的歌曲，但團隊表示短於10秒沒有違反規定，但為了怕踩線還是換了新片頭外，還有未經同意使用園藝品牌的照片，更有網友起底她曾分享約網友經驗，見面後發現對方身高矮，落荒而逃，並虧對方是「小矮人」，外商品牌經理人Louis表示，劉芒先前業配多，如今一年恐將喪失至少1000萬酬勞，但對此，劉芒暫未回應。