西區冠軍賽遭到4戰橫掃，湖人超級球星詹姆斯（LeBron James）拋出考慮引退的想法，不過被認為是變相給湖人高層施壓，讓球團進行大補強升級陣容，今（30）日詹姆斯在IG限時動態轉發貼文，並附上一段歌詞：「我想我在每個人的名單中是第一名，讓我們看看當我不在（聯盟）後會發生什麼事。」再度引人遐想。

「我不知道未來會發生什麼，老實說我有很多事情得考慮，但對於我個人來說，還想繼續打球。」詹姆斯現在腳踝有傷，將會在休賽季進行手術治療，但必須得經過漫長的恢復期，詹姆斯搖擺不定的態度也讓許多隊友感到不安，都懷疑他真的要退休了。

詹姆斯還有2年9710萬美元合約，加上與兒子同場競技的願望，詹皇不可能在今年夏天選擇退休，其中大兒子布朗尼（Bronny James）只需要讀一年大學，就能在2024-25年賽季加入NBA，擁有該年球員選項的詹姆斯就能方便操作，與兒子效力同支球隊。

職業生涯已經寫下3萬8652分的詹皇，距離4萬大關只差1348分，以例行賽場均28.9分的表現，詹姆斯在下賽季僅需要47場比賽就可達成，有機會創造4萬分、1萬籃板及1萬助攻的神跡，有助於鞏固他的歷史地位。美媒認為詹姆斯IG這段話，是為了讓外界繼續對於自己的未來保持神祕。