從台灣傳統金飾店轉型成為珠寶設計師品牌的JHENG JEWELLERY，繼推出國劇臉譜、錦鯉系列珠寶之後，今年以可愛萌的貓咪與狗狗寵物為靈感，打造全新Royal尊寵珠寶系列，總共有18款新作，擬真重現寵物的模樣，十分討喜可愛。

JHENG JEWELLERY貴賓造型珠寶墜飾，50萬5000元。（JHENG JEWELLERY提供）

Royal尊寵珠寶系列歷時兩年完成，將人類生活中最親密的動物夥伴，轉化為療癒系珠寶，18款新作包括高冷的波斯貓、神秘的暹羅貓、呆萌的加菲貓、萌萌的短耳貓等，以及可愛的雪納瑞、短腿的柯基、表情豐富的法國鬥牛犬、捲毛貴賓。

JHENG JEWELLERY賓士貓造型珠寶墜飾，46萬元。（JHENG JEWELLERY提供）

為了重現貓狗寵物的可愛樣貌，Royal尊寵珠寶系蘊含JHENG

JHENG JEWELLERY暹羅貓造型珠寶墜飾，53萬6000元。（JHENG JEWELLERY提供）

JEWELLERY對自然之美的讚許，並以精湛工藝和鑲嵌技法捕捉動物的神韻，例如蠟雕製模技術細膩還原貓犬皮毛肌理，再以寶石鑲嵌演繹可愛靈動的雙眼，採用水晶、縞瑪瑙鑲嵌立體結構，再以沙弗萊石或是藍寶石點綴其中，透過不同光線折射角度，打造深邃眼神，項圈中央的主石可掀起，刻上家中毛孩的名字，並可作為項鍊吊墜或胸針配戴。