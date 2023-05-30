前台灣高等法院法官高明哲，遭檢舉於2019年間，佯稱幫富商程萬遠打贏官司，行賄智財法院法官林洲富，詐騙程男「前金」100萬元現金與價值百萬元的雞血石，事後程仍敗訴，高涉嫌司法黃牛，台北地檢署29日指揮調查局台北市調查處兵分5路搜索約談高男到案，檢察官訊後30日凌晨諭知高男交保10萬元。

高明哲過去擔任高院審判長時，因接受前最高法院法官蕭仰歸關說，將蕭子蕭賢綸肇事逃逸案，改判無罪，台北地檢署前年5月依刑法枉法裁判罪提起公訴；台北地院一審判高無罪，案件正由高院審理中。另行政懲處方面，公懲會決議蕭仰歸休職6月、高明哲降二級改敘，2人事後提前退休，合開律師事務所。

本案緣於十多年前，富商程萬遠向金橋電子購入液晶螢幕及電腦機箱，金橋的商品外包裝上貼著美國FCC(聯邦通訊傳播委員會)安規認證標章，但程將商品運至泰國販售時，有7000多台螢幕及6萬餘個電腦機箱，竟因自燃而燒燬，導致程男慘賠1億多元。

程男指稱他發現金橋當初賣給他的產品，未經FCC安規驗證，品質疑似有瑕疵，遂控告時任金橋董事長4人詐欺及偽造文書，附帶民事求償1億多元；程男還提供時任美國國務卿希拉蕊任內的認證的官方文件，證明金橋的產品未經FCC安規驗證，不歷審法院都不採信，判程男敗訴。

2019年2月，本案由智財法院更二審審理，承審法官是林洲富，程男因曾經聽聞對造「已打點好法院」，想到認識的律師高明哲過去在高等法院當庭長時，林洲富是高男的合議庭成員，高男算是林男的老長官，因此程男去找高明哲，拜託高聯繫林洲富，「請林不要被訴訟對造關說或收錢」。程男交付高明哲「前金」100萬元現金與價值百萬元的雞血石，後來林洲富仍判程萬遠敗訴，程向調查局自首。

台北地檢署29日指揮調查局台北市調查處，兵分5路搜索，以詐欺罪被告身分約談高明哲，另傳喚已改任律師的林洲富等4人作證，據了解，林洲富否認收賄，高明哲對100萬元及雞血石交代不清，檢調認定高涉嫌司法黃牛，詐騙當事人，30日凌晨4時訊後諭知高10萬元交保。