威剛認為，記憶體反轉點已現，DRAM狀況應不會更壞，現貨價落底後，將看何時回升，預估DRAM將率先反彈，NAND待第三季落底後，下半年會好轉。現貨價來看，最低出現在3-4月初，隨後國際大廠已不太願低價搶出貨，若6月底無再低價，可望價格落底完成。合約價方面，第二季恐再跌，但跌幅收斂，預計第三季為最低點。

需求方面，威剛認為，第二季較第一季略佳，庫存較低的客戶已經開始拉貨，但整體現況仍受通膨影響，狀況並沒有好很多；不過目前看來第三季將是重要的觀察時間點。今年DRAM位元成長率可能持平或負，NAND僅略增。

PC市場需求已略較第一季好，而伺服器因AI題材，提振資料中心需求，第二季同樣向上，第三季可望更明顯優於上季，整體手機等消費性市場需求，第二季可望較第一季好轉，並在下半年回歸。

展望威剛營運，公司產品組合調整，今年毛利率可望逐季成長，第二季業績可望較上季持平甚至略好。

威剛產能規畫上，蘇州增加電動車產能，記憶體產能維持；台灣記憶體產能增加五成，從原先20%比重增至25-30%；印度今年開始著手，擴產採逐步謹慎，目前比重5%以下，未來可望達10-15%，供應印度本土市場以及出口至歐美兩個市場，著墨在記憶體、電動車。而客戶對去大陸化明顯，未來大陸供貨比重將降低。而關於日前大陸對美光禁令，以及傳出美國也恐對大陸長江存儲制裁，中美科技戰不斷，威剛提到，整體公司DRAM供貨因區域別畫分，但整體需求變動不大，且因應兩邊角力而適當因應，不排除擴充台灣產能，大陸產能也會持續。總體美光事件，對兩家韓國大廠短期估會受惠，但長期不會有較大影響。

AI狂熱，對記憶體影響？威剛說明，今年下半年可望會有些需求發酵，但並不會太多，真正需求大幅出現將從明年開始。