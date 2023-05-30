im.B詐騙風波持續延燒，連行政院副院長鄭文燦都遭爆曾受主嫌曾國緯所託，提拔一名三線二星的警界好友，讓鄭反駁「非事實」並揚言今（30）日赴地檢署提告。不過國民黨立委游毓蘭質疑，此關說疑雲消息傳出後，警政署火速發布新聞稿澄清，是否真有了解細節？比對所有符合被影射的「三線二星」？還是單純為駁斥而駁斥。

游毓蘭昨日在臉書表示，日前的桃園浩克事件經媒體報導後，短短幾小時懲處命令馬上出爐，值勤員警遭記過2次，還向上連坐處分所長、分局長等，但短短的幾個小時，是否有經過詳細調查？是否落實正當的法律程序？當事人又是否有機會陳述意見？「如果從桃園市警局到警政署，連應有的調查，應符合的程序正義都沒有，如何其他的員警安心值勤？」

「為了駁斥而駁斥，恐怕連基本的資料都沒有進行了解。」游毓蘭以同樣的邏輯指出，鄭文燦遭爆受曾國緯所託提拔警界友人，警政署不是不能進行澄清，但火速發布新聞稿，是否有充足的時間經過詳細對比，確認有多少人符合被影射的三線兩星才是重點。

游毓蘭強調，過去的西門昌、北投昌、國哥、新潮流及桃園幫等，警察人事關說的質疑聲浪在近7年裡屢見不鮮，警政署火速回應質疑，不免讓人懷疑到底有無經過詳細確認，還是因怕涉及政府高層？