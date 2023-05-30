威尼斯大運河被染成了螢光綠。

28日義大利威尼斯大運河（Grand Canal）其中一段被染成了「螢光綠」，當局抽驗發現，原來將運河染成綠色的物質是「螢光素」（fluorescein），這種無毒、有機物質主要用來檢測廢水，目前仍不清楚為何河中會出現螢光素。

綜合義大利《新聞報》（La Stampa）、「QuiFinanza」、《Corriere del Veneto》等外媒報導，28日上午9時30分起，威尼斯居民紛紛驚訝大運河靠近著名景點里奧多橋（Rialto Bridge）的河段被染成了螢光綠，更有人直指是環保團體所為，遭到環團撇清「不是我們」。

當地環境保護機構「Arpav」抽樣檢測後發現，將河水染成螢光綠的物質是「螢光素」，這是一種無毒有機物質，主要用來檢測廢水，威尼斯省長迪巴里（Michele Di Bari）也發布聲明表示，螢光素能夠準確呈現水流路徑。不過「Arpav」並未說明為何運河中會出現螢光素，僅強調河中沒有驗出有毒物質。

義大利媒體並不買單威尼斯政府的調查結果，儘管未驗出有毒物質值得慶幸，但是他們仍持續追問究竟為何螢光素會出現在運河裡，部分媒體仍未排除環團涉入的可能，另外義媒也質疑觀光客群聚、監視器林立的威尼斯，怎麼會沒有人注意到事情發生當下，要求當局加強監管。