美國導演昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）被譽為鬼才導演，作品擁有極端鮮明的黑色幽默風格，作品《從前，有個好萊塢》（Once Upon a Time in Hollywood）深受影迷喜愛，不過這位大導演常曾傳出對女性足部有驚人的喜愛，常在電影中拍攝女性裸足，近日他被一名夜店經理爆料，在高檔俱樂部消費超過一萬美金(約30萬台幣)只為了舔脫衣舞孃的腳。

一名好萊塢夜總會員工爆料，60 歲的昆汀參觀了他工作的俱樂部，並要求提供一個貴賓室以及擁有最豐滿身材的女舞者，而該經理出於好奇偷看監視器中昆汀與該女舞者的互動，表示：「然後他站起來，把她扔在沙發椅上，一件一件地脫下她的靴子，就開始舔她的腳底，吮吸腳趾。」 他尷尬得表示：「她的腳看起來……看起來像泡澡時發皺般李子。」據了解，昆汀支付該女子超過30萬台幣當作小費。

事實上，昆汀的電影中經常出現女性腳部的鏡頭，經常被網友拿出來討論，但早在《黑色追缉令》和《追殺比爾》時，烏瑪·瑟曼 (Uma Thurman ) 就已貢獻許多裸足特寫，而他本人在2021年時接受GQ採訪時，回應此事：「很多優秀導演的電影中都有很多腳。在我之前，定義戀足癖的人是另一位電影導演路易斯·布努埃爾 (Luis Buñuel)。希區柯克被指控這樣做，索菲亞·科波拉也被指控這樣做。」