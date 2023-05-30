路透社報導，波瑞爾（Josep Borrell）在一場於西班牙巴塞隆納（Barcelona）的活動中說：「我看到兩邊部隊都在集結，俄羅斯明顯想贏得戰爭，而（俄國）在試著贏得這場戰爭之前，他們是不會進行談判的。」

他補充道，俄羅斯一再示意，在達成軍事目標之前是不會停止這場他們所謂的「特殊軍事行動」的。

同一天，俄羅斯表示俄軍襲擊了烏克蘭的空軍基地，烏國部隊則是砲襲了俄國境內的工業設施。雙方均希望在基輔當局發動決定性反攻行動之前取得上風。

波瑞爾今天在巴塞隆納的活動過後告訴記者說：「從現在到今夏這段時間，這場戰爭恐怕還會持續下去，（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）集結了超過30萬人，這個人數是他發動入侵時的兩倍。」

他補充道，俄羅斯在烏國有著「龐大的」軍事存在，且日復一日轟炸烏國，摧毀民生設施。

波瑞爾說：「我擔心，他們做事並非毫無計畫，所以我們必須做好準備，也就是持續協助烏克蘭。因為若我們不伸出援手，烏國是無法（自我）保衛的。」（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1120530