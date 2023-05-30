汪小菲前年底和大S離婚後，風波至今未停，上周汪小菲突然發聲替前妻大S緩頰，稱兩人是永遠的家人，希望外界別再替她貼上不好的標籤。今(30日)稍早，和他多次交手的葛斯齊突然在微博發尋人啟事，指汪小菲在朋友圈表示暫時不會使用手機後就人間蒸發，讓他擔心問說：「汪總你還好嗎？」

去年葛斯齊爆多張汪小菲和其他女生過從甚密的照片一戰而紅，更抖出許多汪小菲和女友張穎穎的秘密，雙方關係一度緊張，葛斯齊更差點被汪小菲提告，但後來兩人選擇休戰，葛斯齊到大陸汪小菲的餐廳直播時，還引來老闆汪小菲本人現身，世紀和解的場面引發話題。

葛斯齊曬汪小菲的朋友圈發文。（圖／翻攝自台灣娛記葛斯齊微博）

近日，汪小菲突然發文求大家放過大S，別再討論他們的家務事後又秒刪，隨後網友爆料汪小菲情緒不穩，在直播中開罵某平台「什麼玩意兒啊你」，還推開女主持人說：「去一邊去」，直播隨即暫停，而汪小菲後來又拍影片自稱跌倒摔傷肋骨，但還是想到台北一趟。

今葛斯齊曬出朋友圈截圖，可見汪小菲的司機用他帳號在朋友圈表示：「最近汪總不用手機了，有什麼事可以和我聯繫，我代為轉達」，引來葛斯齊傻眼問：「難道是抖音給你的打擊太大？！竟連手機都不要了！你沒有老婆，沒有手機，不過你還有我！現在手機都不用了，那我怎麼找你？」其他網友回：「汪小菲戲真多」、「人家發的朋友圈，給自己的朋友一個交代，這麼多生意事情要處理，現在暫時離開這些事非，讓他安靜的調整一下自己吧。」、「葛斯齊才是真愛汪小菲呀」、「最愛汪小菲的是你，天不亮都在找他想他」。