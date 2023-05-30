港星何珮瑜接連以《喜愛夜蒲》、《一代宗師》、《一路向西》等三級片成名，近年積極轉型當實力派演員，日前在電影《風再起時》飾演梁朝偉太太。這幾年總是包緊緊的何珮瑜，日前則罕見曬比基尼解放好身材，美胸、蠻腰全都露，一轉身更豪曬蜜桃臀，辣照讓網友眼睛大吃冰淇淋。

34歲何珮瑜是模特兒出身，和周秀娜同期出道，雙姝屢傳不合，不時成為媒體焦點，何珮瑜之後被導演錢國偉相中，找她當演員，接連以《喜愛夜蒲》、《一代宗師》、《一路向西》等三級片成名，近年何珮瑜積極轉型當實力派，日前在《風再起時》飾演梁朝偉太太。

這幾年總是包緊緊的何珮瑜，日前則難得辣穿比基尼，只見她放下一頭長髮，對著鏡頭展現S曲線，美胸、蠻腰搭配她的高挑身材，畫面超養眼，辣穿小丁字褲的她蜜桃臀全都露，葫蘆般的神級身材相當不科學。

何珮瑜辣照吸引「阿Sa」蔡卓妍連續貼了5個火的貼圖，網友更是驚呼：「久違了女神」、「好辣」、「不得了噴鼻血」、「腿好長」。