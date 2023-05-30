裕隆集團首場股東會由中華汽車打頭陣，董事長嚴陳莉蓮表示，去年中華汽車本業表現穩健，但受到轉投資新安產險在防疫險保單的一次性損失影響，稅後虧損，不過隨著相關虧損也提列完畢，中華汽車財務健全，防疫險的陰霾已經度過，今年起將恢復過去的穩定獲利並追求成長。

中華車去年內銷台數4.3萬台，全年合併營收295億元、合併營業淨利19.4億元，不過受到新安東京海上產險防疫險損失，稅前淨損76億元，每股淨損14.22元。中華車去年已推出全新3.5噸中華堅兵HYBRID，今年則會推出菱利電動商用車大改款，與全新改款Zinger商旅車，乘用車除三菱品牌，接下來將會再導入MG其他全球戰略車款。

外銷市場因中東市場出現多家競爭品牌，將與當地經銷商推出新型得利卡貨箱車，搶攻物流業宅配運輸需求，今年成車外銷目標1050台，福建奔馳全年銷售目標3.4萬台。

嚴陳莉蓮表示，今年將積極佈局內外銷市場、強化產品競爭力。特別是綠能方面，第二季已推出高續航力、充電速度更快的中華菱利電動商用車，以及全新換電大動力的電動機車，積極拓展年輕客群。

在企業永續方面，嚴陳莉蓮提及，中華車已連續九年獲得公司治理評鑑上市公司前百分之五的佳績，並榮獲國家企業環保獎銀質獎。今年響應政府2050淨零碳排政策，本公司已制定「環境永續政策」、攜手供應商體系完成「淨零宣言」，以行動實踐淨零碳排。最後，感謝各位股東的肯定與支持。