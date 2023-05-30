外媒報導，美國五角大廈（美國防部）在一份聲明中稱，中方正式拒絕了美國提出的兩國防長在新加坡香格里拉對話會上會面的請求。有美國防部官員稱，以前類似的會談往往在最後一刻才敲定，中方的拒絕發出了「不同尋常的直率訊息」。

美國《華爾街日報》當地時間29日報導，五角大廈在給該報的聲明中表示，「在晚上，中國通知美國，他們拒絕了我們5月初提出的關於奧斯汀部長與中國防長李尚福本周在新加坡會面的請求」。聲明還稱，「（美國）國防部堅信，為確保競爭不會演變成衝突，保持華府和北京之間開放的軍事溝通管道很重要」。

報導引述美國防部官員的話稱，中方的拒絕「被視作一種不同尋常的直率訊息」，因為在過去，這樣的會晤通常是在最後一刻才敲定的，去年奧斯汀的幾場會議甚至是在會前幾個小時才決定的。報導稱，在中方正式拒絕之前，美國花了一周時間試圖確保會談能夠舉行。

香格里拉對話會是全球規模最大、規格最高的多邊安全論壇之一，今年會期落在6月2日至4日。奧斯汀早前宣佈，計畫於6月初訪問新加坡，並參加在新加坡舉行的香格里拉對話會。

大陸國防部新聞發言人譚克非在29日的記者會上表示，中國國務委員兼國防部長李尚福將於5月31日至6月4日應邀出席第20屆香格里拉對話會並訪問新加坡。會議期間將就「中國的新安全倡議」議題做大會發言，會見有關國家代表團團長；訪新期間將與新政府和防務部門領導舉行會見會談。

一些美國官員警告說，美國的東南亞盟友可能會對會談擱淺感到擔憂，因為他們不想被夾在中美兩個大國之間。