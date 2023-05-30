有句話說少壯不努力，老大徒傷悲，如果不付出時間和精力，永遠都不會成功，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上指出，生肖鼠、兔、龍、猴、狗在人生前期懂得把握眼前機會，並且努力不懈累積經驗，到了30歲後往往能鹹魚翻身迎接成功。

▍生肖鼠

老鼠是非常勤奮的動物，而生肖鼠的人同樣有著「勤勞」的優點，就算出身不富裕，但他們擅於把握眼前的優勢，用打牌來說不會想要拚好牌，而是打好手上的牌。當他們靠著勤奮累積到成就時，難能可貴的是懂得守住這些成就，所以在財富上容易鹹魚翻身，30歲後漸漸過著不愁吃穿的生活，但也需提醒他們有時會過於保守，機會出現時可試著把握。

▍生肖兔

兔子是非常溫和的動物，而且懂得保護自己，這些特質也凸顯在生肖兔的人身上，讓身邊的人如沐春風，也容易成為訴苦的對象，加上他們不喜歡爭鬥，所以能建立出真正的友誼。憑著這樣的特質，生肖兔在年輕時可累積不少知心好友，30歲後逐漸轉換成生活丶工作丶甚至感情上的助力，這時也是他們翻身的契機，雖然不爭，但時間讓他們得以嶄露頭角，逆轉人生。但也需提醒他們不要害怕麻煩，麻煩背後可能是人生的轉捩點。

▍生肖龍

生肖龍對於夢想相當執著，就算遇到困難，他們仍拚著要扶搖直上，不會因為小事情而認輸。他們在夢想上懂得堅持和訂定計畫，所以有很大的機會在而立之年起飛，擺脫前期的困頓，可能是自己創業，可能是成為知名廚師。但也需提醒他們不可太過自信，避免受到傷害。

▍生肖猴

生肖猴聰明伶俐能想出各種點子，他們也勇於嘗試不怕失敗，當這個想法行不通時，認為大不了換下一個，因此也比一般人多出更多成功的機會。生肖猴可能在人生前期不斷換跑道，但30歲後，可透過先前累積的經驗成為人生贏家。但需提醒他們不可過於善變，並且多留意是否有好好充實自己。

▍生肖狗

生肖狗雖然不是絕頂聰明，也不一定有華麗的夢想，但他們非常樸實，不會做出虧待他人的事情，堅守著心中的正直，這樣的特質需要時間才會為人所發現，所以他們人生前期可能默默無聞，但終究會遇到伯樂，發現他們值得信賴及託付，30歲開始站上人生舞台。但需提醒他們不可太過固執，並多檢視自己的盲點。