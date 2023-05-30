高雄三民區十全三路、中華二路某民營停車場保全今日凌晨巡邏時，發現一輛黑色轎車內躺著一個人，且外表有些許腐敗，嚇得他趕緊報警。警方獲報到場，發現轎車車門全部反鎖，破窗後發現男子明顯死亡，現場無打鬥痕跡，事後發現有屍水流出；據悉，男子為28歲蔡姓男子，家屬透露其有心血管疾病，詳細死因待後續相驗釐清。

據了解，蔡男28日凌晨3時許，駕駛轎車前往十全、中華路某民營停車場停車，但後續就沒有再發動出入，直到30日4時36分許，停車場保全在場內巡邏時，才發現蔡男躺平在駕駛座，並且身體為表因多日炎熱之下，有些許腐敗現象，嚇得他趕緊報警求助。

三民一分局警消，到場發現轎車4個車門全部深鎖，後續請消防單位擊破駕駛座車窗開門，發現蔡男已明顯死亡，身體無外傷、現場無打鬥痕跡，地上有水漬，疑似屍水滲出，後續循線通知家屬確認身分。

據悉，蔡男體型肥大，家屬透露其有心血管疾病，身上無外傷，詳細死因將報請檢察官相驗確認釐清。

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