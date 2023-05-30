國民黨高市左楠區立委提名爭議未歇，原本將採「類初選」方式徵召民調最高的高市議員李眉蓁，但議員陳玫娟不滿民調過近，提出申訴，埋下分裂危機。今（30）日早上在國民黨總統參選人侯友宜出手下，陳玫娟表示願顧全大局撤回申訴。國民黨也可望最快在明天中常會上正式提名李眉蓁參選。

左楠選區被國民黨視為最有可能拿下，上周表定公布內參式民調結果，同時宣布徵召人選，最終由李眉蓁勝出，但因民調與第2名的陳玫娟雙方差距僅0.15％，爆出爭議待釐清，於是徵召只能先喊卡，市黨部也在3天內收到陳玫娟書面申訴。

今日上午七點半國民黨高雄市議員陳玫娟在國民黨總統參選人侯友宜、高雄市黨部主委黃昭順的共同見證下，宣布撤回此次初選民調申訴，將全力支持國民黨提名的候選人。（柯宗緯翻攝）

近日侯友宜南下與高市議員、立委提名人座談，而陪同侯南下的謝政達也抽空與陳玫娟碰面，將陳的心聲轉述給侯，盼加速黨內整合。陳玫娟認為，黨部一開始就做錯了，不該沒收「初選」機制，改成內參式民調再徵召，而這次民調在誤差範圍內，她為自身權益才提出申訴。

原本市黨部將在今晚召開民調協調會，邀請陳玫娟再溝通，未料今早出現大轉折，早上7時30分陳玫娟在侯友宜、高雄市黨部主委黃昭順的共同見證下，宣布撤回此次初選民調申訴，將全力支持國民黨提名的候選人。

陳玫娟表示，為了中華民國和台灣人民的未來，在2024關鍵一戰只有團結國民黨才能贏得勝選，她願顧全大局撤回申訴並全力支持國民黨所推出的候選人，共同為台灣人民的未來打拚。

侯友宜則表示，特別感謝陳玫娟議員的謙讓，這次的大選需要大家團結一心，國民黨才能重返執政、國會過半，感謝她的顧全大局，「未來國民黨每一位同志都是我們的戰友與夥伴，我們共同努力，為我們深愛的中華民國與台灣這塊土地一起打拚，為人民拚安居樂業的好日子」。

黃昭順也提到，要代表黨部特別感謝陳玫娟議員的大氣，未來每一位同志都是我們最重要的夥伴，「面對2024中華民國關鍵的一戰，我們更要團結一起打拚，感謝侯友宜總統參選人迅速協調與整合，未來我們是團結、有戰力的國民黨，明年一起把中華民國贏回來」！