國民黨高市左楠區立委提名爭議未歇，原本將採「類初選」方式徵召民調最高的高市議員李眉蓁，但議員陳玫娟不滿民調過近，提出申訴，埋下分裂危機。今（30）日早上在國民黨總統參選人侯友宜出手下，陳玫娟表示願顧全大局撤回申訴。國民黨也可望最快在明天中常會上正式提名李眉蓁參選。
左楠選區被國民黨視為最有可能拿下，上周表定公布內參式民調結果，同時宣布徵召人選，最終由李眉蓁勝出，但因民調與第2名的陳玫娟雙方差距僅0.15％，爆出爭議待釐清，於是徵召只能先喊卡，市黨部也在3天內收到陳玫娟書面申訴。
近日侯友宜南下與高市議員、立委提名人座談，而陪同侯南下的謝政達也抽空與陳玫娟碰面，將陳的心聲轉述給侯，盼加速黨內整合。陳玫娟認為，黨部一開始就做錯了，不該沒收「初選」機制，改成內參式民調再徵召，而這次民調在誤差範圍內，她為自身權益才提出申訴。
原本市黨部將在今晚召開民調協調會，邀請陳玫娟再溝通，未料今早出現大轉折，早上7時30分陳玫娟在侯友宜、高雄市黨部主委黃昭順的共同見證下，宣布撤回此次初選民調申訴，將全力支持國民黨提名的候選人。
陳玫娟表示，為了中華民國和台灣人民的未來，在2024關鍵一戰只有團結國民黨才能贏得勝選，她願顧全大局撤回申訴並全力支持國民黨所推出的候選人，共同為台灣人民的未來打拚。
侯友宜則表示，特別感謝陳玫娟議員的謙讓，這次的大選需要大家團結一心，國民黨才能重返執政、國會過半，感謝她的顧全大局，「未來國民黨每一位同志都是我們的戰友與夥伴，我們共同努力，為我們深愛的中華民國與台灣這塊土地一起打拚，為人民拚安居樂業的好日子」。
黃昭順也提到，要代表黨部特別感謝陳玫娟議員的大氣，未來每一位同志都是我們最重要的夥伴，「面對2024中華民國關鍵的一戰，我們更要團結一起打拚，感謝侯友宜總統參選人迅速協調與整合，未來我們是團結、有戰力的國民黨，明年一起把中華民國贏回來」！
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