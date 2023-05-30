麥當勞逢甲店自1992年開業，至今走過31個年頭，是不少在地人的回憶，逢甲店昨（29）日晚間8時正式熄燈，上百民眾塞爆麥當勞，人潮多到馬路上，民眾在麥當勞門口舉起手機拍照留念、一起倒數，麥當勞員工在最後向支持民眾們鞠躬，店經理也感謝大家過去的喜愛和陪伴，讓不少人不捨地說，「再見了我的青春」。

臉書粉專《逢甲瘋夜市》昨發文指出，逢甲麥當勞最後營業日，晚間8時正式熄燈，不少在地人到店內享用「最後一餐」，晚間6時已湧入上百人聚集，從1樓點餐櫃檯向外漫延到馬路上，每個人都拿起手機拍照留念，人潮相當壯觀。

晚間8時，麥當勞數10名員工一字排開向民眾90度鞠躬，店經理也感性地說「感謝大家過去的喜愛和陪伴，希望未來能繼續支持麥當勞，後會有期」，現場充滿不捨之情。

不少網友留言說，「時代的眼淚，逢甲人的共同回憶」、「陪我度過多少買大送大的夜晚」、「一個回憶的告別」、「再見了青春」、「時代的眼淚，住逢甲多年的回憶」、「我會懷念的」、「身為逢甲人，一個時代的結束了嗚」。

台灣麥當勞發聲明說，基於整體商業考量，感謝顧客長久以來對逢甲店的喜愛與陪伴，後續將於臨近商圈，另擇合適的地點進行搬遷。