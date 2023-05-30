竹北今年第一季，總價600-1400萬的套房成交量變高，園區客因為高學歷，因此對子女的教育擺在第一位，對學區的追求始終不墜，也讓學區宅成為房市穩定的支撐，在地專家表示，竹北的家長逐學區而居，許多辦學優秀的學校，若是設籍不夠久無法入學，而學校升學率的排行年年改變，也衍生置產與換屋的需求，成為新竹房市的支撐因素之一。

信義房屋竹二區協理張家榮表示，新竹的購屋族群多在科技業上班，為台灣教育與經濟水平高的高成就分子，他們重視自我成長，更是重視子女的教育，因此購屋時，也會希望兼具中長期的學習目標與期待，而新竹熱門的學校往往都要設籍多年才能就讀，例如購屋族目前所居地的國小學區符合他的就學需求，但嚮往更好的國中學區，就衍生置產或是換屋規劃。

因竹北高鐵特區人口快速成長，竹北市學區將重新劃分，新竹縣府除了2年前新建嘉豐國小、勝利國中兩所學校，皆於去年完工並招生，因應未來的就學需求，縣府也超前部署，繼續新建高鐵文小三、文中二校舍工程，今年將發包施工。

文小三面積約2.31公頃，基地位於隘口二路、隘口三街、高鐵八路、高鐵九路間，鄰近新竹生物醫學園區、新竹高鐵站、台大生醫醫院竹北院區；至於相鄰的文中二新建校舍工程，面積約2.66公頃，基地則位於興隆路五段、文興路二段、高鐵九路、隘口二路之間。

信義房屋竹北店店長粘雅雯表示，原竹北高鐵特區的東興國小、東興國中教學品質穩定，因此將重新劃分學區的消息一出後，原本關心孩子教育問題的園區購屋族群會有換屋計畫，直接超前部署換屋到屬意的學區，或是直接在學區內購買套房置產，可以設籍出租。

以今年第一季的套房成交量為例，交易量高的總價600-1400萬套房，總價1400萬的房型，建物坪數約19坪，附車位，單價6字頭，而若是總價600萬的房型，建物坪數11坪，附車位，單價約6字頭。

粘雅雯表示，這類套房產品，客戶也會出租，租金行情約15000-25000元之間，她觀察，尤其園區的家長對於學區很敏銳，會時時了解學校的升學率排名情形，每年都會變動。