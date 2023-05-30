芒果是夏天最應景的水果，深受許多人喜愛，但有不少關於芒果的說法會讓人疑惑。對此，農糧署就針對5則芒果錯誤訊息闢謠，包括「長黑斑吃不得」、「不能配豆漿」、「含有濕毒」、「會導致子宮頸瘤」、「別買3、4月芒果」。其中，芒果上的輕微黑斑，削除即可食用；但如果出現腐敗、變色、變味，就得盡快丟棄。提醒民眾從網路上接受到資訊時，記得先思考、再查證，不要盲目轉傳。

農糧署在臉書專頁「鮮享農YA-農糧署」發文，破解芒果5大謠言：

1、 芒果長黑斑吃不得？

農糧署表示，可綜合觀察再決定，芒果上黑斑為受黑斑病或炭疽病感染，不會感染人體，輕微黑斑削除即可食用。但若出現明顯腐敗、變色、變味，則應盡速丟棄。

2、吃芒果不能配豆漿？

農糧署說明，芒果無同時食用禁忌，因此這說法是錯的。並進一步指出，芒果含碳水化合物、維生素A、鉀離子、鈣離子、多酚類等營養，適量食用無疑慮；而豆漿本身含寡糖，建議1日1杯為宜。

2、 芒果含濕毒少吃為妙？

農糧署解答，芒果沒有濕毒，其果肉也沒有毒性。過敏原通常為果皮所含「漆酚」，對芒果過敏者，如氣喘、蕁麻疹、皮膚炎等，應避免接觸和食用。另外，需控制糖份及鉀離子攝取者，則應注意果肉攝取量。

4、吃芒果導致子宮頸瘤？

農糧署指出，沒有科學證據證明吃芒果與子宮頸瘤有關，且芒果本身亦無相關醫療功效。建議一般民眾食用，可將芒果切塊，碗裝8分滿，每日以1份即可、2份為限。

5、3、4月芒果千萬別買？

農糧署表示，台灣農業技術先進，且芒果品種多樣性，部分果農透過不同品種特性及栽培技術做調整，將產期調整提早採收，在3、4月份仍有芒果可收成。

營養師程涵宇指出，芒果維生素A含量為蘋果60倍，有護眼作用；另外，還富含鉀、鎂、膳食纖維、維生素C、芒果苷等營養，對身體益處多多。但對芒果會過敏者，以及糖尿病、腎臟病患者，食用要特別注意。