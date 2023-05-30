瑪娃颱風上午8時位於鵝鑾鼻東南東方約 460 公里海面上，向北北西進行，氣象達人彭啟明表示，瑪娃現在大約是小跑步，預期速度會再放慢，今天起受颱風外圍雲系影響，颱風雨會一陣一陣，時晴時雨，北部會很明顯，明、後天雨勢會更密集一些。

彭啟明今早在臉書發文，瑪娃颱風路徑趨勢有些微偏東，以每小時7公里速度，向北轉北北西進行，現在大約是小跑步，預期會再放慢，強度也將會略減弱，但其暴風圈半徑仍達300公里，依然是一個強烈的熱帶系統。氣象局已對巴士海峽和東南部海面發布海上颱風警報，要到周五（2日）才會逐步遠離台灣東部海域。

周四（1日）颱風將逐漸向東北轉移、遠離台灣，桃竹苗、大台北轉為迎風面平地有部分降雨，山區的降雨情況將持續。預計周五至周末颱風進一步遠離。(翻攝自彭啟明臉書)

彭啟明表示，今天東半部開始受到外圍雲系影響，將轉有陣雨，北部、東北部有間歇性偶陣雨，並PO出衛星雲圖指出，颱風雨就是這樣一陣一陣，時晴時雨，北部會很明顯，且周三、四（31日、6月1日）雨勢會更密集一些。今天起東北部的降雨將越來越頻繁和強烈，預計北宜山區、宜蘭南澳附近的累積雨量將較多，中部以北深山區的集水區上游也有可能累積更多雨量；至於中南部受外圍沉降氣流影響，天氣穩定炎熱，局部高溫接近36度。

彭啟明指出，周四（1日）颱風將逐漸向東北轉移、遠離台灣，宜蘭平地、花東的降雨緩和，桃竹苗、大台北轉為迎風面，平地有部分降雨，山區的降雨情況將持續。預計周五至周末颱風將進一步遠離。