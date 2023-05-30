恩主公醫院中醫內科醫師黃琦雯表示，中暑症狀有分陽暑、陰暑，起因和症狀不盡相同，若胡亂刮痧恐讓不適症狀加劇，其中孕婦、6歲以下兒童、有凝血問題等族群也不適合刮痧。（恩主公醫院提供）

夏季來臨，不少民眾都陸續中暑，第一時間不是求助西醫，而是刮痧解決，不少人都以為只要頸部、背部刮到紅紫，就能痛到病除，但卻意外傷身。恩主公醫院中醫內科醫師黃琦雯表示，中暑症狀有分陽暑、陰暑，起因和症狀不盡相同，若胡亂刮痧恐讓不適症狀加劇，其中孕婦、6歲以下兒童、有凝血問題等族群也不適合刮痧。

中暑分陽暑、陰暑，陰暑不建議刮痧》

黃琦雯說，中暑分為外因和內因，外因是暑熱、高溫環境等外在因素導致，內因則是人體本身內在因素導致。

探討人的體質可分為實證、虛證，普遍年輕男性、小朋友身體產熱較高，屬於實證體質，而虛證又可分為氣虛、陰虛，氣虛屬於個人體質問題，因日常能量耗損較大，容易造成呼吸道及腸胃道黏膜屏障受損、病菌容易入侵；陰虛則是生活習慣導致，若平常較少喝水、經常熬夜，容易耗損體內血氣。

黃琦雯指出，病人出現中暑症狀，醫師第一時間會區分是「陽暑」或「陰暑」，陽暑是因在炎熱環境過久、未充分補充水分導致，可能出現口渴、短氣、乾咳、疲倦、頭暈，甚至是食慾不佳、消化不良症狀；陰暑則是毛孔快速收縮，身體發熱出不了汗導致，這時身體平衡會被破壞，可能出現不易出汗、怕冷、忽冷忽熱等症狀，若濕氣滯留在肌肉、腸胃，可能出現肌肉痠痛、腸胃腹瀉、嘔吐症狀。

黃琦雯表示，民眾可以按壓手肘彎起外側橫紋尾端的「曲池穴」、第七頸椎棘突與第一胸椎棘突間的「大椎穴」，若有泛紅、出痧狀況，可能就是中暑，而刮痧可以洩除體內的熱氣。

不過，若是陰暑症狀不建議刮痧，因為本身體質較虛弱，這時就必須服用中藥、輕度運動，達到補氣效果，或是可以適度按壓膝蓋下三寸的足三里、手掌虎口的合谷穴，屬於陰虛體質的人也要多補充溫開水。

這些族群不適合刮痧，刮痧避開胸鎖乳突肌》

黃琦雯表示，刮痧順序是由上到下、由中軸往外，依序刮肩膀、背部，只要刮出些微深紅紅斑就可停止，不要刮到瘀青，更不要刮到疼痛或刮出傷口，必須注意的是頸部前方的「胸鎖乳突肌」不要刮，因為靠近頸動脈竇，可能造成危險。

另外，民眾若體虛、空腹、局部水腫、缺乏營養、有凝血問題等症狀都不建議刮痧，若是6歲以下兒童、孕婦也不建議，民眾在飯前和飯後半小時內也不要刮痧，因為這段時間腸胃供血轉變大，若刮痧，將會把其他氣血引渡到其他位置，影響消化。

陽暑、陰暑要消暑，吃的方向大不同》

黃琦雯說，陽暑患者建議吃綠豆薏仁、桑葉荷葉茶等消暑，也可吃西瓜、青草茶、椰子水等消暑聖品，但若伴隨腹瀉、嘔吐等症狀就不適合，服用後可能會加重腸胃症狀，因此陰暑的患者自然也不適合吃上述消暑食品，反而建議吃銀耳、百合等補陰食品，或是用溫水沖泡西洋參、黃耆服用。