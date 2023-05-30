裕隆集團董事長嚴陳莉蓮今日出席中華汽車股東會，提及裕隆納智捷籃球隊今年在SBL賽季展現穩健實力也打出優異成績，取得五戰三勝順利封王，直言「開心」，表示裕隆從創業以來就積極支持籃球運動，包括他先生嚴凱泰也是，「不然他怎麼追到我？」被問到有沒有想再下場打籃球、籃球與經營事業哪個難？她笑說「因為有籃球的訓練，讓我接班並不困難」。

第20屆SBL暨第18屆WSBL超級籃球聯賽冠軍系列賽自採五戰三勝制，裕隆集團旗下的男女籃球隊都以優異表現進入冠軍戰，台元紡織女籃於以亞軍作收。而裕隆納智捷以SBL部分例行賽第一的優異表現進入冠軍賽，於冠軍系列賽拿下首勝，最後更順利取得總冠軍，集團執行長嚴陳莉蓮也剪下象徵冠軍的籃網。

裕隆集團深耕台灣籃球領域已久，創辦人嚴慶齡1965年成立台灣第一支企業民營的籃球隊，裕隆籃球隊走過將近一甲子，是台灣第一個民間企業支持的球隊，更是第一個拿下台灣職籃季冠軍的隊伍；集團前董事長吳舜文一手創辦台元女籃；現任執行長嚴陳莉蓮更曾是女籃國手、台元女籃隊長。奠基於集團與籃球的深厚緣分，裕隆集團也長期以企業社會責任支持台灣籃球，投入資源協助國家青年體育發展，成為集團70發展軌跡上重要的一環。

2023年是裕隆集團成立的70週年，在集團事業持續向上成長之際，喜歡以籃球運動精神做企業經營管理比喻的嚴陳莉蓮，期許裕隆集團秉持繼往開來的精神，今日股東會後被問到奪冠心情，直言「很開心」，強調裕隆長期以來支持籃球運動，從他公公嚴慶齡到先生嚴凱泰都是如此，籃球的訓練對他經營事業非常有幫助。