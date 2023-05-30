一名74歲男子服用藥物治療攝護腺肥大，仍苦於日漸嚴重的餘尿感等困擾，因他擔心高齡手術風險及術後併發症，只好一直忍耐。泌尿科醫師表示，若患者經藥物治療效果不佳，出現急性尿滯留、尿失禁、因攝護腺阻塞造成泌尿道感染或結石、腎功能惡化，就應該手術治療，否則恐因腎功能惡化導致嚴重腎衰竭，最後被迫終身洗腎。

書田診所泌尿科醫師張雲筑表示，男性攝護腺會因年紀增長、慢性發炎等因素而增生肥大。50歲以上者約有5成有此困擾，80歲以上盛行率更達8成。常見症狀有排尿斷續、尿不乾淨、尿流緩慢、尿後滴滴答答、頻尿、尿急感、夜尿等。

她表示，若患者的攝護腺肥大尚不嚴重，醫師會先建議患者口服藥物治療，若患者經藥物治療效果不佳，出現急性尿滯留、尿失禁、因攝護腺阻塞造成泌尿道感染或結石、腎功能惡化，會使腎功能受損、導致腎衰竭，若惡化至第5期，即進入洗腎階段。

她表示，若民眾擔心高齡手術風險，現有新雷射技術「銩雷射剜除手術」是一項選擇。攝護腺雷射剜除術，就像從橘子果皮上把果肉完整剝除，沿著攝護腺肥大的區域與周邊區域的交界處，將所有增生組織剝離後，再絞碎經由膀胱吸出，再手術率極低，同時能維護其他組織結構的完整性，並減低術後尿失禁、尿路狹窄等風險。