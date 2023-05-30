音樂人李坤城過去與小40歲林靖恩交往，爺孫戀話題轟動一時，上月李坤城因大腸癌病逝，享壽66歲，對於遺產分配，李坤城兒子第一時間表示：「已經都有了」，細數父親過去的照料和教導就是最好的遺產，未料近日李坤城兒子反轉砲轟林靖恩奪產，而沉默多日的林靖恩今(30日)稍早終於開口，受訪時淡定表示確實換了老家門鎖，但有給李坤城兒子一份。

李坤城兒子上月發長文，表示：「什麼是遺產？我已經都有」，並回憶過去出車禍、打工沒拿到錢、當兵受傷等衰事，都是父親李坤城的照顧才化險為夷，他認為父親過去不會任意給他現金或捷徑，但教會他做人處事的道理，在病榻時李坤城曾愧疚沒留遺產給兒子，而他當時回應爸爸說：「有啦，我現在和以後都這麼會賺錢的能力，應該說創造幸福的能力，就是你給過我的，你已經給我很多了。」

而李坤城病逝後，其紀念臉書帳號最近突然換了大頭貼，還發文表示不要再報導往生者的壞話，讓外界一度摸不著頭緒，之後藏鏡人才坦言是李坤城兒子，氣憤表示：「不知他人苦，莫勸人大度，你若有一個老爸被媒體霸凌十年，看著明明是自己有才華的父親，卻因為他做的糟糕事，不能讓任何人知道是自己父親，你再來跟我談放下」，並痛批「林小姐」在父親病重前完成結婚手續是別有用心，又稱爸爸海葬當天，問林靖恩是否要參與？對方竟只冷淡說：「我不需要參加」。

對於李坤城兒子的指控，據《中天新聞網》報導，林靖恩封口3日後首度冷靜回應說：「他教（叫）我不用鎖上家門，但是呢，我確實換了門鎖，又給他（李坤城兒）了鑰匙。」至於李坤城兒子稱她差點砸掉神主牌，林靖恩解釋：「家中有兩位神主牌，一位是神明，一位放置家沒上鎖，但睡得挺安穩的在留聲機上。」又問關於爭產傳聞，林靖恩沒口出惡言說：「很感謝他，把李坤城接回家中。上述皆可轉為報導。再次感謝他。」