男到宜蘭地院開庭！X光機抓出「背包藏子彈」 辯：工地撿到 09:552023/05/30 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭地方法院。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蔡姓男子赴法院時，保全發現他的背包內有一顆制式子彈。（民眾提供） 宜蘭縣蔡姓男子今天（30日）赴宜蘭地方法院，但經過法院入口的安檢機，法院保全驚見蔡男背包竟有一顆制式子彈，法院獲知後，已通報警方，已交由偵查隊調查蔡男。 據了解，蔡男是消費者債務清理條例的當事人，他在今天早上前往地院，並依照保全指示讓背包通過安檢機，但經過安檢機時保全發現背包內有制式子彈。據了解，蔡男背包被發現子彈時，也顯得相當慌張，該顆子彈疑似他在工地工作時發現，隨手放在背包內。 #宜蘭地方法院 #安檢 #X光機 #制式子彈 #背包藏子彈 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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