蔡姓男子赴法院時，保全發現他的背包內有一顆制式子彈。（民眾提供）

宜蘭縣蔡姓男子今天（30日）赴宜蘭地方法院，但經過法院入口的安檢機，法院保全驚見蔡男背包竟有一顆制式子彈，法院獲知後，已通報警方，已交由偵查隊調查蔡男。

據了解，蔡男是消費者債務清理條例的當事人，他在今天早上前往地院，並依照保全指示讓背包通過安檢機，但經過安檢機時保全發現背包內有制式子彈。據了解，蔡男背包被發現子彈時，也顯得相當慌張，該顆子彈疑似他在工地工作時發現，隨手放在背包內。