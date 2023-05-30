周一泛歐Stoxx 600指數收盤小跌0.54點或0.12%，為460.87點。該指數上周五出現近兩個月以來最大跌幅。

周一美國、英國和其它幾個歐洲股市休市。

美國總統拜登和眾議院議長麥卡錫在周日敲定一項協定，在2025年1月1日之前暫停執行31.4兆美元的債務上限。該協定並已準備好送交國會表決。

Hargreaves Lansdown的貨幣和市場分析師Susannah Streeter說，達成債務上限協定，市場表現出樂觀信心。但是隨著焦點轉向未來的變化，通膨依舊頑固，並且擔心美國硬著陸，以及歐洲央行的預計升息，對歐洲經濟產生的影響。

在5月稍早公布樂觀企業財報之時，歐洲股市應聲上漲，至多年高點。但是隨後，對於美國債務上限僵局和全球經濟放緩跡象的擔憂，對歐洲股市構成了壓力。歐股基準指數STOXX 600在五月有望錄得今年以來最大的單月跌幅。

SBB股價從創紀錄低位反彈，上漲2.6%，該家處境艱難的瑞典房地產公司正在擴大戰略評估，評估整家公司或部分業務的出售。稍早惠譽將該公司評級降為垃圾等級，原因為公司去槓桿化不足。

西班牙IBEX指數下跌0.1%，此前總理Pedro Sanchez出乎意外地宣布舉行全國大選，他的主要競爭對手也宣布要成為下一屆(政府)領導人。

法國總理Elisabeth Borne說，經濟部長Bruno Le Maire正密切地與信評機構標普進行討論。標普此前在今年一月將法國列入可能降評的名單之一。

法國CAC指數下跌0.2%。

土耳其總統塔艾爾多安(Tayyip Erdogan)在周日選舉中延續了其20年的執政時間，並得以推行日益增強的威權政策，這些政策導致土耳其國內出現兩極分化，並強化了該國作為區域軍事強國的地位。

在對土耳其曝險較多的歐洲公司中，西班牙外換銀行(BBVA)下跌1.2%；而在巴黎上市的Lyxor MSCI土耳其ETF上漲了1.8%。