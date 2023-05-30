在淡出公眾視野多年，根據大陸中央紀委國家監委網站29日晚間通報指出，陝西省人大常委會原副主任李金柱涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。隨著李金柱此番被查，今年「落馬」的中管幹部已升至22人。

公開資料顯示，李金柱是男性、漢族，1955年2月生、1976年5月加入中國共產黨。2011年5月，李金柱升任陝西省副省長。2015年1月，李金柱轉任陝西省人大常委會副主任、黨組成員。3年後時年63歲的李金柱未再連任。

這也讓大陸今年被調查「落馬」的中管幹部已升至22人。此前21人分別是河北省人大常委會原副主任王雪峰；國家煙草專賣局原黨組成員、副局長何澤華；山東省青島市政協主席汲斌昌；新疆生產建設兵團黨委常委、副司令員焦小平；湖南省政協黨組成員、原副主席易鵬飛；遼寧省大連市政協主席、黨組書記郝宏軍；大陸國家能源投資集團原黨組成員、副總經理李東；重慶市人大常委會原副主任、黨組原副書記鄭洪；寧夏回族自治區黨委原副書記、銀川市委原書記姜志剛；大陸中央統戰部原副部長、國家宗教事務局原局長崔茂虎。

此外還有貴州省政協黨組成員、原副主席李再勇；山東省政協黨組成員、副主席孫述濤；江西省人大常委會黨組副書記、副主任殷美根；中國銀行原黨委書記、董事長劉連舸；國家體育總局黨組成員、副局長杜兆才；光大集團原黨委書記、董事長李曉鵬；江蘇省人大常委會原黨組成員、副主任劉捍東；浙江省政協黨組成員、副主席朱從玖；重慶市政府黨組成員、原副市長熊雪；大陸國務院國資委原副部長級幹部駱玉林，以及國家開發銀行原黨委委員、副行長周清玉。