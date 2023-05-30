涉國際郵包走私毒品 調查局及刑事局掃蕩明仁會桃園分會逮8嫌(調查局提供)

高調辦春酒的竹聯幫明仁會又出事！調查局獲報，指明仁會以航空貨運快遞夾藏方式自海外走私甲基安非他命毒品，與警方合組專案小組偵辦，日前攻堅竹聯幫明仁會桃園分會據點及黑幫分子住居所共6處，拘提竹聯幫明仁會桃園分會蘇姓副分會長蘇、蔣姓組長及幫眾共8人，全案依違反毒品危害防制條例及組織犯罪防制條例移送台北地檢署偵辦。

調查局3月間接獲財政部關務署台北關情資，顯示販毒集團以航空貨運快遞夾藏方式自海外走私甲基安非他命毒品，遂由調查局與內湖分局合作逮捕下游領貨車手，溯源發現該毒品包裹走私是由竹聯幫明仁會內部近期快速崛起的桃園分會主導，報請台北地檢署檢察官協調指揮，並與刑事局專責偵辦明仁會的幹員共組專案小組偵辦。

調查局台北市調查處與桃園市調查處、刑事局偵查第四大隊（下稱刑事局）、北市警內湖分局及桃市警八德分局組成專案小組，警調為能於第一時間拘提嫌疑人，除透過科技執法掌握行蹤，5月16日執行當天另協請刑事局除暴特勤隊出動協助破門並壓制黑幫分子。

調查局表示，近期黑幫尋仇滋事案件不斷，引起社會不安，竹聯幫明仁會更於今年3月間在北市萬豪酒店高調舉辦春酒，氣焰囂張公然向公權力挑戰，此次專案小組強力打擊竹聯幫明仁會，掃蕩旗下販毒犯罪集團，斬斷其不法所得來源，調查局將貫徹政府「維護國安」、「強力掃黑」、「追緝毒品」及「嚴懲詐騙」等四大工作方向，全力打擊不法。

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