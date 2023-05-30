菲律賓海巡署29日宣布，將於6月1日至7日與美國、日本在馬尼拉灣出海口舉行演習。這是三方首次聯合演習。大陸軍事專家分析稱，該演習看似是反海盜等非傳統安全領域的軍事行動，實際上重點還在傳統安全領域，即「應對中國所帶來的挑戰」，有可能會常態化。

菲律賓海巡署發言人巴里洛在新聞發布會上表示，此次聯合演習是美國和日本的倡議，澳洲將作為觀察員加入。巴里洛稱，日本和美國在2月就舉行聯合海上演習一事與菲律賓接觸，「這是海岸巡防隊之間平常的例行活動」。他補充說，美日菲三國共有400人將參加這次聯合演習，另有4艘菲律賓船隻以及美國和日本各一艘船隻參加。

菲律賓海巡署聲明表示，演習內容將包括海上執法訓練和機動演習，旨在加強互通性。來自3個海岸巡防隊的聯合執法小組將演示檢查一艘涉嫌參與海盜活動船隻的場景，並登船開展搜救行動。巴里洛還透露，海上演習不僅有反海盜模擬演習，還可能包括對載有大規模殺傷性武器的船隻攔截演習。

大陸軍事專家宋忠平向《環球時報》記者表示，這次美日菲聯合演習意味著美國要把雙邊軍事機制打造成多邊軍事機制，進一步擴展美菲之間的軍事同盟，將日本納入進來。他說：「日本常年是『肩並肩』聯合軍演的觀察員國，而且它和美國一樣，都謀求在菲律賓擁有軍事基地，所以美日菲共同打造三邊軍事同盟可能會成為現實」。宋忠平還提到，未來澳洲有可能會成為聯合軍演的一部分，印度也在觀望。

外媒報導稱，在中美競爭升溫之際，美日菲這次演習是美國與其亞洲盟友合作的最新展示。上個月，菲律賓和美國剛剛結束為期18天的最大規模「肩並肩」聯合軍事演習。但巴里洛表示，此次美日菲聯合演習與中國無關。

宋忠平分析稱，這場演習是在美國的要求之下，在敏感海域舉行的聯合演習，看似是反海盜等非傳統安全領域的軍事行動，實際上重點還在傳統安全領域，即「應對中國所帶來的挑戰」。他直言，需要注意的是，這樣的聯合軍演有可能會常態化，對地區和平穩定帶來挑戰。