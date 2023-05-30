全球儲存與記憶體領導品牌Apacer宇瞻(8271)今年以「Drive The Change」為主軸，於5月30日-6月2日在南港雅悅會館舉辦VIP客戶專屬展。透過五大解決方案展區呈現宇瞻持續創新的工業應用記憶體模組和固態硬碟技術研發實力，以及專業職人、消費性產品與電競產品設計能力，引領產業迎向疫後全球開放的嶄新變革。

宇瞻領先業界推出全球首創完全無鉛(Fully Lead-Free)DDR5記憶體模組，新製程採用全新完全無鉛電阻元件，此項技術突破將引領記憶體產業邁向更環保與彰顯宇瞻ESG永續經營發展的決心。此外，也將展示業界首款VLP DDR5與正寬溫DDR5工業用記憶體，以及傳輸速率高達5600 MT/s的全系列DDR5-5600新世代工業用記憶體，這些創新產品為AI人工智慧、高效能運算、伺服器應用提供了最佳選擇。

工業用固態硬碟解決方案，宇瞻最新亮相的CoreRescue即刻救援技術，搭配最新CoreSnapshot 2快照備援技術，能藉由ASR(Auto Self Recovery)智能偵測自動觸發災難還原機制，並再次自動建立備份還原點，實現自動化管理；亦可透過One touch一鍵觸發CoreSnapshot 2秒級備份還原，讓客戶系統不停機維持運作，大幅減少派工保修時間與成本。

威剛今年以「The Xtreme Future Leader – Infinite Innovation」為主題，透過嶄新技術推出兼具創新與永續發展的劃時代新品，包含最強Gen5固態硬碟、領先業界的CXL(Compute Express Link)記憶體模組與CAMM(Compression Attached Memory Module)、XPG鈦金電源供應器(XPG FUSION 1600W)與專業工業應用解決方案等，全方位系列新品用專利散熱技術，打造最強Gen5固態硬碟。

威剛提到，進入人工智能運算時代，求速求快是各家品牌商的目標，而伴隨高效能帶來的高溫散熱卻是大家待解的問題。公司三款的結構研發及絕佳散熱設計，預料將成為消費市場極具影響力的極限存儲標竿。

十銓今年以「銓力散熱、極光炫目」為主題強勢回歸，一舉推出六款橫跨記憶體、散熱方案及儲存裝置等全新產品，將於COMPUTEX展期(5月30日-6月2日)全球首發亮相，完美呈現「散熱解決方案」及「RGB極光」的劃時代技術應用。十銓今年展覽現場分為T-FORCE及T-CREATE品牌新品展示區，除有大型漸變式LED屏幕完美演繹T-FORCE撼動業界的RGB燈效技術，更有各款新品的實體展示台，打造「散熱」及「極光」二大主題的沉浸式互動體驗。