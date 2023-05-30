信邦今天舉行股東會，信邦因MAGIC五大產業佈局發酵，111年合併營收為305.75億元，年成長19.76%，合併毛利率25.29%，年增0.19個百分點，營業淨利33.26億元，年成長19.32%，稅後盈餘28.81億元，年成長23.55%，每股盈餘12.22元，自98年度起已連續14年正成長，去年營收、稅後淨利金額及每股盈餘均創下公司歷年新高，股東會通過每股配息8.5元。

信邦第1季合併營收84.66億元，季增5.76%，年成長21.59%，創下單季歷史新高，單季合併毛利率26.12%，較去年第四季24.62%增加1.52個百分點，較去年同期25.72%增加0.4個百分點，單季稅後盈餘8.93億元，較去年第4季5.97億元成長49.57%，較去年同期6.80億元成長31.32%，單季每股盈餘為3.75元，稅後淨利及每股淨利均為公司成立以來之歷史高點。

信邦今年前4月合併營收為114.25億元，年增21.32%，信邦表示，第2季營運可望創下單季歷史新高。

由於全球經濟仍籠罩在通膨升息及消費緊縮陰霾，信邦表示，第3季營運可望與第2季持平或略優，全年則仍以追求兩位數成長為目標。