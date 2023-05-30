穩得今天舉行股東會，穩得為EMC(電磁相容)服務廠，業務涵蓋「自有品牌以及代理國際知名品牌電磁相容(EMC)及線路保護元件銷售」，以及「電磁相容與線路保護問題提供顧問式服務」及「電磁相容、無線射頻及安規認證測試」，是全球少數能提供客戶EMC解決方案與取得認證的一站式服務大廠，終端應用聚焦網路通訊/資料中心、安全監控/智慧城市、工業電腦及車用電子四大領域。

穩得2022年合併營收為19.23億元，年增1.52%，再創歷年新高，稅後盈餘為1.93億元，年增2.53%，每股盈餘為8.09元，今天股東會通過每股配發5.6元，包括現金股息5.1元及股票股利0.5元。

穩得第1季稅後盈餘為2473萬元，每股盈餘為1.03元，累計前4月合併營收為5.61億元，年減13.01%。

展望下半年，穩得表示，目前看下半年還是比較審慎保守，還是以消化庫存為目標，公司積極進行中長期的布局，擴大投資布局韓國市場，規劃在韓國當地進行過電流/過電壓、ESD及雷擊的測試服務，並著手添購相關測試設備，將一站式服務整合服務提供給當地客戶，鎖定新能源及車用相關應用產業。

再者，穩得已增設中南部業務服務據點，將穩得的一站式EMC認證測試之整合性服務延伸至中南部市場，目標客戶鎖定機電類的風扇、馬達、電源與車用相關等廠商，招募在地服務人力，再規劃建置EMC認證實驗室。 看好解封後基礎建設逐漸開始回溫，需求持續上升，穩得今年也將加大深耕工業用電腦的客戶群同步著手開發新產品，希望為營運添增動能。

高治宏表示，第3季及第4季營運應會逐步回溫，雖然電子業普遍市況不好，全年仍以成長為目標。