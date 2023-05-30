47歲林心如去年打造《華燈初上》讓她再攀事業巔峰，亮眼成績有目共睹，除此之外該劇還衍生出實境秀《光露營就很忙了》，工作馬不停蹄。近日，她出席活動時，被拍到疑似沒有好保護措施導致激凸的畫面，有網友解釋應該是「衣服裁剪痕跡」。

從曝光畫面可見，出席活動的林心如身穿一襲嫩粉色合身褲裝，一字領上衣襯托出漂亮肩頸線條，完美窈窕曲線在鏡頭前一覽無遺，但是當她蹲下來與坐在娃娃車小朋友互動時，胸前突然出現兩個明顯凸點，不過一起身激凸的模樣就馬上消失不見。

畫面曝光後，許多網友紛紛跳出來幫他澄清：「有的衣服就是這樣，剛好那個位置縫起來有個摺皺。」、「仔細看凸起下面其實是有裁剪的痕蹟的，應該是銜接沒做好布料凸起來一塊（不知道我解釋清楚了沒，總之有些衣服沒裁剪好是會這樣子的，不是沒穿內衣）」、「那是衣服剛好左右做了收緊腰線的兩條線頂端的對角摺痕！你們清醒點」、「應該是裁剪的問題」