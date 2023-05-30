「紐約郵報」（New York Post）報導，古魯廖夫在立場親克里姆林宮的政治評論家斯卡貝耶娃（Olga Skabeyeva）所主持的俄國國營節目中表示，俄國當局在美國附近部署飛彈，能力「足以將阿拉斯加夷為平地」，俄國應該採取行動，而不是等待敵人來襲。

根據「新聞週刊」（Newsweek），古魯廖夫在節目中表示，俄國需要的「不是對我們面臨的威脅做出回應，而是讓他們四處奔波、不知所措」；他先前也曾發表「將英國從地球上抹去」的驚人言論。

他還說：「我們擁有足以控制美國領土的戰略核力量。容我提醒，海峽對面就是阿拉斯加。」他還列舉俄國備有多種不同類型的飛彈，「用不了多少，幾個旅就足夠了」。

當一位評論員向古魯廖夫的戰略提出質疑時，斯卡貝耶娃插話說，應該發動攻擊「讓他們感到害怕」。

目前還不清楚這段令人震驚的言論是在何時發表的，但烏克蘭前內政部副部長赫拉先科（Anton Herashchenko）26日將這段影片發布到推特（Twitter）上的同一天，美國聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）在基輔會見烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。

共和黨籍的葛蘭姆26日在基輔與烏克蘭總統澤倫斯基會面，影片顯示，澤倫斯基當時盛讚美國自2022年2月俄烏戰爭爆發以來，提供了價值380億美元的軍事援助。葛蘭姆聽了之後表示，這是「我們花過最值得的錢」。

這番發言激起俄國官員的憤怒回應，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov ）表示：「很難想像一個國家會有什麼事比擁有這樣一位參議員更丟臉。」

俄羅斯聯邦安全會議副主席麥維德夫（Dmitry Medvedev）表示，67歲的葛蘭姆是老糊塗。

「老糊塗葛蘭姆說，美國把錢花在殺害俄羅斯人上面，還說錢從沒花得這麼值得。他不該那樣。」