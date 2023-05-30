主持這場演習的芬蘭空軍上校伊洛（Henrik Elo）告訴法新社：「演習今日展開。我們目前正在進行第一次大輪調。」

來自14國的軍人和戰機將在近2週的時間內參與軍演，演習地點主要在瑞典北部地區。這14國中有12國是北約成員。

伊洛指出：「隨著演習的進展，情境將逐漸變得更加困難。」

與俄羅斯有長達1300公里邊界的芬蘭放棄數十年來的軍事不結盟立場後，今年4月成為北約最新成員，不過這個北歐國家從1990年代開始便一直是這個跨大西洋軍事聯盟的夥伴之一。

這場名為「北極挑戰演習」（Arctic Challenge Exercise）的軍演從2013年起由北歐國家每2年舉行一次，除了主辦國外，今年參與的國家還包括荷蘭、比利時、英國、義大利、加拿大、法國、德國、瑞士、丹麥、捷克和美國。

伊洛表示：「這是目前籌辦過規模最大的演習之一。」

這場演習將由保護空域免受攻擊的模擬防禦行動揭開序幕，隨後會採用空對地攻擊等進攻要素。

北約能監控相當波蘭國土範圍的空中預警飛機（AWACS）也將參與此次軍演。

伊洛說，能夠「與我們的北約盟國和夥伴就不同設備的性能進行協調，這點非常重要」。

美國國務院表示，國務卿布林肯（Antony Blinken）本週預計也將前往芬蘭。