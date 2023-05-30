現場火災剩餘物慘狀令買菜民眾嚇一跳。（周麗蘭攝）

消防車今天早上8點多還在現場待命。（周麗蘭攝）

斗六市歷史悠久、人潮最多的西市場今（30日）凌晨發生住宅火警，雲林縣消防局獲報趕往時，8戶鐵皮屋陷入火海。（雲林縣消防局提供）

斗六市歷史悠久、人潮最多的西市場今（30日）凌晨發生住宅火警，雲林縣消防局獲報趕往時，8戶鐵皮屋陷入火海，由於現場攤架、棚架阻隔消防車，水線拉得很長，火勢延燒4時才控制火勢，所幸無人員傷亡，起火原因及財物損失仍在調查中。

雲林縣消防局30日凌晨零點33分獲報斗六市愛國街發生民宅熱水器起火，因該處是斗六市西市場，消防局立即派遣8個分隊共16輛消防車、29名警義消搶救。

由於起火的住宅是鐵皮屋，消防人員趕抵時，先疏散2戶9人到安全之處，不久一整排鐵皮屋均陷入火海，烈焰沖天，周邊商業區民眾被警笛聲驚醒，不少人到現場圍觀，住戶只能無奈看著家被大火吞噬。

因該處巷弄狹窄，加上遮雨棚凸出，消防水車無法進入，停在距離現場最近、最寬的民生路旁，拉水線進入火場，鐵皮屋引起的火勢太大，直到凌晨2點02分才侷限火勢，4點38分撲滅。

這起火災共燒掉斗六市愛國街85號、87號、89號、91號、93號，興中街36號、38號、40號等8戶，大多是雜貨店鋪。

今天一早不少民眾到西市場買菜、流動攤販擺攤，看到現場積水、消防車仍在待命嚇一跳，不過有些攤販仍勉強找位子擺攤，不過採購人潮明顯減少。