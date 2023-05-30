《遠見》雜誌公布2023縣市長施政滿意度調查，台中市首度衝上五星行列，更在八大面向平均分數表現、醫療衛生、道路與交通都位居六都第一名，台中市長盧秀燕特別感謝市民的支持，她強調，市府團隊、龐大公務體系與警消、教育人員的奉獻，才能有此成績，將繼續努力。

台中市在《遠見》雜誌公布的施政滿意度調查中，除八大面向平均分數奪下六都第一，在教育方面為第二名、僅次桃園，環保位居第二名、僅次新北，警政治安位居六都第五名、消防與公共安全位居第三名、觀光休閒及經濟就業也都位居六都第三名，另醫療衛生、道路與交通為六都第一。

盧秀燕表示，台中市首度在該評鑑中拿到五星，是縣市合併13年以來第一次拿到五星，且今年還是六都組第一名，雙料冠軍的好成績，且滿意度破7成、不滿意度為歷年最低，很感謝市民的支持與肯定，更要謝謝龐大行政團隊、警消人員與教育人員在各角落為城市奉獻。

盧秀燕強調，好的施政服務是要讓台中市大幅進步、要讓台中更好，不是為了成績，市府會繼續努力打拼，因為不進則退。