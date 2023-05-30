欣興股東會此次亦完成董事全面改選，新任6席董事為董事長暨策略長曾子章、執行總經理蘭庭、馬光華，聯電總經理簡山傑、財務長劉啟東、林庭裕，其中蘭庭、馬光華為新任。3席獨董為李亞菁、陳來助、王聖煜，均與上屆相同。

欣興2022年合併營收1404.89億元、年增34.36％，連5年創高。營業利益381.71億元、年增達1.9倍，與毛利率35.9％、營益率27.17％齊創新高。雖然業外收益腰斬，歸屬母公司稅後淨利296.18億元、年增達1.24倍，每股盈餘（EPS）20.08元，仍雙雙續創新高。

曾子章表示，在疫情、俄烏戰爭、通膨、存貨調整及地緣政治等多重影響下，市場狀況由盛轉衰，去年全球PCB產值約833億美元、僅年增2.9％。不過，5G、智聯網（AIoT）、高速運算（HPC）等蓬勃發展，欣興載板產品組合優化及良率持續精進，使營運績效顯著提升。

同時，欣興與客戶在載板高階技術領域的合作擴產、發展長期關係，更為公司提升未來性與穩定性。其他如類載板、高密度結合板（HDI）與PCB也積極開拓新客戶、提升良率，故使去年營收、營業利益明顯增加。

展望2023年，受升息、存貨調整、俄烏戰爭、通膨及地緣政治等持續影響，全球經濟體的不確定因素仍未解除，景氣、市況可能未能完全復甦。但在未來5G、AIoT、高頻高速需求及高速運算應用的巨大商機下，將帶動PCB產業、尤其是高階載板的應用多元發展。

曾子章指出，欣興秉持與客戶的長期策略合作，將持續致力滿足客戶需求，開發藍海產品並優化產品組合，精進大數據智動化，精實數位管理，追求最佳品質、效益，增強集團公司競爭力，並大力推動ESG、節能減碳及預防災害。