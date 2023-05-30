今日上午9時31分，大陸搭載神舟十六號載人飛船的長征二號F遙十六運載火箭，在酒泉衛星發射中心發射升空。稍早，神舟十六號載人飛船與火箭成功分離，進入預定軌道，太空人乘組狀態良好，發射取得成功。

央視新聞報導，神舟十六號瞄準30日9時31分發射，景海鵬、朱楊柱、桂海潮3名太空人執行飛行任務。屆時，神十五和神十六兩個乘組6名太空人將「會師」太空站，這也將是中國大陸太空站第二次兩個乘組在軌交接。截至今日，神舟十五號太空人乘組進駐太空站已滿半年，正在準備迎接即將到來的神舟十六號太空人乘組。

據中國大陸載人航太工程辦公室消息，北京時間2023年5月30日6時42分，神舟十六號載人飛行任務太空人乘組出征儀式在酒泉衛星發射中心問天閣圓夢園廣場舉行。6時44分，中國載人航太工程總指揮、太空站應用與發展階段飛行任務總指揮部總指揮長許學強下達出發命令，景海鵬、朱楊柱、桂海潮3名太空人領命出征。