行政院副院長鄭文燦遭爆曾出席詐團im.B主嫌曾國緯公司春酒，還傳出曾國緯曾請鄭提拔一名三線二星的好友；國民黨質疑鄭文燦跟詐騙集團的關係，呼籲鄭既然否認指控，就應直球對決提告。為此，鄭文燦30日上午委任律師提告國民黨凌濤、林家興、林國春、林金結、洪佳君、廖先翔、舒翠玲等7人。

鄭文燦稍早在臉書貼出刑事告訴狀，內文中指出，他今天早上已請委任律師完成提告。他已多次說明，國民黨抹黑從未拿出任何證據，純粹是無中生有，為了政治鬥爭而捏造事實。「如果國民黨有掌握證據，歡迎提供給檢調，我絕對禁得起檢驗。」

鄭文燦辦公室昨日也說，民主政治要根據事實來發言，這才是言論自由的真諦。相關媒體及國民黨對於「曾國緯親自邀請出席活動」、「曾國緯向鄭文燦請託警界人事」等指控，根本從未提出任何事實證據，這是不折不扣的憑空捏造。而警政署及調查局也已發稿澄清，鄭文燦並無涉入上述情事。

鄭文燦辦公室指出，鄭文燦已多次說明，其與曾國緯不認識、沒有聯絡、沒有line，更無接受警界人事請託。鄭擔任桃園市長8年也與曾國緯沒有往來，鄭對此坦蕩蕩，都可以接受調查與檢證。

「這些缺乏事實的抹黑，已經超過言論自由的範圍，已經是真實的惡意。」鄭文燦辦公室指出，鄭文燦已委請律師整理相關資料，委任律師明天將赴地檢署提告。提告對象包括國民黨凌濤、林家興、林國春、林金結、洪佳君、廖先翔、舒翠玲等人。國民黨所稱「鄭文燦不敢告」一事，根本是另外一種栽贓抹黑。去年選舉期間，國民黨凌濤及洪孟楷就以不實資訊鄭副院長，鄭副院長也早已提告。

鄭文燦辦公室指出，打詐是政府全力以赴的工作，詐騙集團應該受到嚴厲的制裁。在缺乏事實的情況下，基於政治的立場，任意指控別人與詐騙集團有關，這是濫用言論的詐騙，不足為取。